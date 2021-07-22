Изменения в порядке проведения техосмотра транспортных средств, которые готовят в Украине, пока не будут касаться частных автомобилей.

Об этом заявил первый заместитель начальника Главного сервисного центра МВД Украины Юрий Смольянинов.

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"Главный сервисный центр (ГСЦ) разрабатывает изменения в положение о порядке проведения осмотра технического состояния транспортных средств. Изменения касаются исключительно отношений между субъектами, которые проводят такие проверки, и субъектами, которые их контролируют, а именно Национальной полицией, которая проверяет техническое состояние автомобилей на дорогах, и ГСЦ, который проводит мониторинг результатов обязательного технического контроля (ОТК). Другие изменения, которые влияют на процедуры контроля, не планируют", – сказал Смольянинов. Он подчеркнул, что перечень транспортных средств, подлежащих проверке, не будут расширять.

"В списке транспортных средств, подлежащих ОТК, остаются грузовые автомобили и средства грузоподъемностью свыше 3,5 тонн, транспортные средства, принадлежащие юридическим лицам, автобусы и микроавтобусы для перевозки пассажиров. Они всегда проходили техконтроль. Так будет и дальше", – отметил Смольянинов.