Зміни до порядку проведення техогляду транспортних засобів, які готують в Україні, поки що не будуть стосуватись приватних автомобілів.

Про це заявив перший заступник начальника Головного сервісного центру МВС України Юрій Смольянінов.

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"Головний сервісний центр (ГСЦ) розробляє зміни до положення про порядок проведення огляду технічного стану транспортних засобів. Зміни стосуються виключно відносин між суб'єктами, які проводять такі перевірки, і суб'єктами, які їх контролюють, а саме Національною поліцією, яка перевіряє технічний стан автомобілів на дорогах, і ГСЦ, який проводить моніторинг результатів обов'язкового технічного контролю (ОТК). Інших змін, які впливають на процедури контролю, не планують", – сказав Смольянінов. Він підкреслив, що переліку транспортних засобів, які підлягають перевірці, не розширюватимуть.

"У списку транспортних засобів, що підлягають ОТК, залишаються вантажні автомобілі і засоби вантажопідйомністю понад 3,5 тонни, транспортні засоби, що належать юридичним особам, автобуси і мікроавтобуси для перевезення пасажирів. Вони завжди проходили техконтроль. Так буде й надалі", – зазначив Смольянінов.