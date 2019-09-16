Чем отличаются номерные знаки для автомобиля, которые стоят 200 и 30 000 гривен.

На первый взгляд, номерные знаки для авто имеют одинаковый вид. И это правда, ведь они утверждены государственным стандартом. Однако есть люди, которые хотят выделить свои авто с помощью "красивых" номеров. Для этого в МВД разработали специальные тарифы.

Например, если при регистрации обычного номера со случайным набором символов номерной знак стоит 178 грн, то за номера с комбинациями легко запоминающихся цифр надо доплатить. Так, номер с комбинацией из четырех одинаковых цифр стоит 30 тыс. грн, последовательные комбинации от 0001 до 0009 — 30 тыс. грн, а три одинаковые цифры подряд (например: 0777) – 10 тыс. грн. Немного дешевле номер будет, если на нем есть две последовательные пары одинаковых цифр (например: 1122 или 0123 и 1234) – 10 тыс. грн.

Если номер начинается с двух нулей, а следующие цифры неодинаковые (например: 0032) – 8 тыс. грн, три или две одинаковые цифры не подряд (например: 7077, 1221; 1212) – 4 тыс. грн.

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Также существует возможность заказать индивидуальный номерной знак, однако тогда порядок "АА 1111 АА" не может быть выполнен. Стоимость первых трех символов в индивидуальном номерном знаке составляет 300 грн, за каждый следующий – 90 грн, если он графический – 500 грн.

Кроме того, после изготовления индивидуального номера нужно будет сменить свидетельство о регистрации авто и оплатить за номерной знак 252 грн. Выбрать и заказать индивидуальный номер можно онлайн.

Напомним, где заказать индивидуальные номера в Украине.