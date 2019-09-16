Чим відрізняється номерний знак для автомобіля, який коштує 200 і 30 000 гривень.

На перший погляд, номерні знаки для авто мають однаковий вигляд. І це правда, адже вони затверджені державним стандартом. Однак є люди, які хочуть виділити свої авто за допомогою "гарних" номерів. Для цього у МВС розробили спеціальні тарифи.

Наприклад, якщо при реєстрації звичайного номера з випадковим набором символів номерний знак коштує 178 грн, то за номери з комбінаціями цифр, що легко запам'ятовуються, треба доплатити. Так, номер з комбінацією чотирьох однакових цифр коштує 30 тис. грн, послідовні комбінації від 0001 до 0009 — 30 тис. грн, а три однакові цифри поспіль (наприклад: 0777) — 10 тис. грн. Трохи дешевшим номер буде, якщо на ньому є дві послідовні пари однакових цифр (наприклад: 1122 або 0123 та 1234) — 10 тис. грн.

Якщо номер починається з двох нулів, а наступні цифри неоднакові (наприклад: 0032) — 8 тис. грн, три чи дві однакові цифри не поспіль (наприклад: 7077, 1221; 1212) — 4 тис. грн.

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Також існує можливість замовити індивідуальний номерний знак, однак тоді порядок був "АА 1111 АА" не може бути виконаний. Натомість можна написати будь-яке слово, наприклад, власне ім'я. Вартість перших трьох символів в індивідуальному номерному знакові становить 300 грн, за кожен наступний – 90 грн, якщо він графічний – 500 грн.

Окрім того, після виготовлення індивідуального номеру потрібно буде змінити свідоцтво про реєстрацію авто та сплатити за номерний знак 252 грн. Обрати за замовити індивідуальний номер можна онлайн.

Нагадаємо, де замовити індивідуальні номери в Україні.