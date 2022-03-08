Сокращение количества блокпостов и упорядочение их работы разгрузит украинские дороги. Это поможет быстрее победить врага.

В первые дни после вторжения РФ и призыва к оружию по всей Украине начали устанавливаться блокпосты силами местной теробороны. Силами ОТГ во многих местах магистральные дороги были перегорожены бетонными блоками. Но сейчас, когда блицкриг не удался, необходимо упорядочить работу блокпостов. Об этом пишет на своей странице в соцсети советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

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Блокпост необходим для того, чтобы, работая в четкой вертикали военного командования, регулировать транспортные потоки, задерживать тех, кого нужно задержать и помогать тем, кому нужно помочь. Особенно это касается основных транспортных артерий, ведущих из стран ЕС в Киев, который борется.

“Из-за стихийного возникновения блокпостов и бездумной перегородки дорог бетонными блоками и другими заграждениями, в первые дни вероломной агрессии, на выездах и выездах в Киев на десятки километров постов создались огромные пробки”, – пишет Геращенко.

“Учитывая, что Украина сейчас полностью заблокирована с моря, автомобильные дороги стратегически важны для перемещения военных, продовольствия и топлива! Поэтому важнейшей задачей сегодня является упорядочение работы блокпостов на основных магистралях. Их не должно быть на въездах и выездах из почти каждого украинского городка в центральной, южной и западной Украине”, – считает советник министра.

“Обращаюсь к членам отрядов территориальной обороны. Ваша работа очень важна. И впереди будет еще много пота, крови и слез. Но сейчас нужно безоговорочно выполнять требования военного командования и полиции по упорядочению работы блокпостов. И в первую очередь, убрать бетонные блоки и другие заграждение из проезжей части, что необоснованно задерживает движение транспорта. Ускорив логистику грузов и пассажиров на дорогах Украины – мы приближаем нашу Победу!”, – написал Антон Геращенко.