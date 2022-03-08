Скорочення кількості блокпостів і впорядкування їхньої роботи розвантажить українські дороги. Це допоможе швидше перемогти ворога.

У перші дні після вторгнення РФ та заклику до зброї по всій Україні стихійно почали встановлюватися блокпости силами місцевої тероборони. Силами ОТГ у багатьох місцях магістральні дороги були перегороджені бетонними блоками. Але зараз, коли бліцкриг не вдався, необхідно впорядкувати роботу блокпостів. Про це пише на своїй сторінці у соцмережі радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

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Блокпост потрібен для того, щоб працюючи у чіткій вертикалі військового командування регулювати транспортні потоки, затримувати тих, кого потрібно затримати та допомагати тим, кому потрібно допомогти. Особливо це стосується основних транспортних артерій, які ведуть з країн ЄС до Києва, що бореться.

"Через стихійне виникнення блокпостів та бездумне перегородження доріг бетонними блоками та іншими загородженнями, у перші дні віроломної агресії, на виїздах та виїздах до Києва на десятки кілометрів постів створилися величезні пробки",- пише Геращенко.

"Зважаючи на те, що Україна зараз повністю заблокована з моря, автомобільні дороги є стратегічно важливими для переміщення військових, продовольства та палива! Тому найважливішим завданням сьогодні є впорядкування роботи блокпостів на основних магістралях. Їх не повинно бути на в'їздах та виїздах із майже кожного Українського містечка у центральній, південній та західній Україні", - вважає радник міністра.

"Звертаюсь до членів загонів територіальної оборони. Ваша робота є дуже важливою. І попереду буде ще чимало поту, крові та сліз. Але зараз потрібно беззаперечно виконувати вимоги військового командування та поліції щодо впорядкування роботи блокпостів. І в першу чергу, прибрати бетонні блоки та інші загородження з проїжджої частини, що необґрунтовано затримує рух транспорту. Прискоривши логістику вантажів та пасажирів на дорогах України – ми наближаємо нашу Перемогу!", - написав Антон Геращенко.