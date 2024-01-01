В МВД рассказали, что делать с уничтоженным в результате боевых действий автомобилем

Транспортные средства, которые получили значительные повреждения или были уничтожены, остаются зарегистрированными за владельцем. В связи военными действиями, таких случаев немало по всей Украине. Поэтому у владельцев возникает вопрос, что делать с таким авто.

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В Главном сервисном центре МВД напоминают: транспортные средства, которые не пригодны к использованию, возможно снять с государственной регистрации. Эта услуга добровольная и предоставляется бесплатно. Для этого автовладелец или его уполномоченное лицо должно обратиться в сервисный центр МВД, предварительно записавшись. Регистрация доступна онлайн через функционал Е-запись или в терминале в помещении сервисного центра МВД. С собой необходимо взять пакет документов:

паспорт с отметкой о регистрации места жительства (или ID-карта и выписка о месте жительства);

справку о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика;

свидетельство о регистрации транспортного средства (при наличии);

номерные знаки (при наличии).

Через приложение Дія услуга выбраковки пока недоступна.

Услуга по выбраковке транспортного средства бесплатная и предоставляется в течение рабочего дня с момента подачи документов. Однако иногда возникают, ситуации, когда в услуге отказано. Это происходит тогда, если автомобиль находится в розыске или под арестом. Поэтому в таких случаях транспортное средство невозможно выбраковать.

Обращаем внимание: после выбраковки транспортного средства восстановление регистрации возможно только по решению суда.