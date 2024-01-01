В МВС розповіли, що робити зі знищеним внаслідок бойових дій автомобілем

Транспортні засоби, які зазнали значних пошкоджень чи були знищені, залишаються зареєстрованими за власником. У зв’язку військовими діями, таких випадків чимало по всій Україні. Тому у власників виникає питання, що робити з таким авто.

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У Головному сервісному центрі МВС нагадують: транспортні засоби, які не придатні до використання, можливо зняти з державної реєстрації. Ця послуга добровільна та надається безкоштовно. Для цього автовласник або його уповноважена особа має звернутись до сервісного центру МВС, попередньо записавшись. Реєстрація доступна онлайн через функціонал Е-запис або в терміналі в приміщенні сервісного центру МВС. З собою необхідно взяти пакет документів:

паспорт з відміткою про реєстрацію місця проживання (або ID-картка та витяг про місце проживання);

довідку про реєстраційний номер облікової картки платника податків;

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (за наявності);

номерні знаки (за наявності).

Через додаток Дія послуга вибраковки наразі недоступна.

Послуга з вибракування транспортного засобу безоплатна і надається впродовж робочого дня з моменту подання документів. Проте іноді виникають, ситуації, коли в послузі відмовлено. Це стається тоді, якщо автівка знаходиться у розшуку або під арештом. Тому в таких випадках транспортний засіб неможливо вибракувати.

Звертаємо увагу: після вибракування транспортного засобу відновлення реєстрації можливе лише за рішенням суду.