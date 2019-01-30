Программы, способные в автоматическом режиме круглосуточно отвечать на вопросы клиентов уже давно используют в интернет-магазинах и на сайтах коммерческих структур. Государственные учреждения тоже решили воспользоваться таким опытом.

Первыми стали сервисные центры МВД. Они разработали Автобота который способен общаться с водителями и другими гражданами и давать ответы на интересующие вопросы. "В команде сервисных центров МВД мощное пополнение! Знакомьтесь, Автобот, чат-бот Главного сервисного центра МВД в Facebook" сообщил начальник Главного сервисного центра МВД Украины Владислав Криклий.

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Отныне Автобот быстро и круглосуточно (24/7/365) будет предоставлять консультацию относительно того, как получить справку о несудимости, зарегистрировать авто, заменить или получить водительское удостоверение, изменить информацию в свидетельстве о регистрации, как зарегистрироваться в электронном кабинете водителя, какие документы нужны для выезда за границу на автомобиле или как заказать индивидуальные номерные знаки или узнать о работе мобильных сервисных центров МВД.

"Мы будем постепенно совершенствовать возможности и знания Автобота для того, чтобы качественно отвечать на все вопросы пользователей" заверил Владислав Криклий.