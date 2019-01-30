Програми, здатні в автоматичному режимі цілодобово відповідати на питання клієнтів вже давно використовують у інтернет-магазинах та на сайтах комерційних структур. Державні установи теж вирішили скористатись таким досвідом.

Першими стали сервісні центри МВС. Вони розробили Автобота який здатен спілкуватись з водіями та іншими громадянами і надавати відповіді на найпоширеніші запитання. "В команді сервісних центрів МВС потужне поповнення! Знайомтесь, Автобот, чат- бот Головного сервісного центру МВС у Facebook" повідомив Начальник Головного сервісного центру МВС України Владислав Криклій.

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Відтепер Автобот швидко та цілодобово (24/7/365) надаватиме консультацію щодо того, як отримати довідку про несудимість, зареєструвати авто, замінити або отримати посвідчення водія, змінити інформацію у свідоцтві про реєстрацію, як зареєструватися в електронному кабінеті водія, які документи потрібно для виїзду за кордон на авто або як замовити індивідуальні номерні знаки чи дізнатися про роботу мобільних сервісних центрів МВС.

"Ми будемо поступово вдосконалювати можливості та знання Автобота для того, щоб якісно відповідати на всі запитання користувачів" запевнив Владислав Криклій.