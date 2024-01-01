В Нацбанке рассказали насколько подорожает топливо из-за повышения налогов

Повышение акцизных налогов обусловит рост цен на топливо, однако из-за определенных факторов подорожание топлива в ближайшие месяцы существенно замедлится, информирует УНИАН.

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“Повышение акцизных налогов будет подпитывать рост цен на топливо. В то же время из-за эффекта базы сравнения, также обусловлен налоговыми изменениями, подорожание топлива в ближайшие месяцы существенно замедлится – с 25,5% г/г в июне, до 12% г/г в декабре”, – говорится в инфляционном отчете Нацбанка.

Регулятор объясняет, что краткосрочное понижательное давление будет иметь и значительное предложение топлива благодаря запасам, сформированным накануне повышения акцизов. Однако по мере их исчерпания и под влиянием повышения акцизов и эффектов переноса от ослабления гривны в предыдущие периоды цены на топливо вырастут в конце 2024 года – начале 2025 года.

“Из-за влияния на себестоимость это будет дополнительно давить на стоимость отдельных товаров и транспортных услуг. Но со следующего года снижение мировых цен на нефть компенсирует дальнейший рост акцизной нагрузки. В результате рост цен на топливо существенно замедлится – до 4%”, – прогнозирует Нацбанк.