В Нацбанку розповіли? наскільки подорожчає пальне через підвищення податків

Підвищення акцизних податків зумовить зростання цін на пальне, проте через певні фактори подорожчання пального в найближчі місяці суттєво сповільниться, інформує УНІАН.

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“Підвищення акцизних податків підживлюватиме зростання цін на пальне. Водночас через ефект бази порівняння, також зумовлений податковими змінами, подорожчання пального в найближчі місяці суттєво сповільниться – з 25,5% р/р у червні, до 12% р/р у грудні”, – йдеться в інфляційному звіті Нацбанку.

Регулятор пояснює, що короткостроковий знижувальний тиск матиме й значна пропозиція пального завдяки запасам, сформованим напередодні підвищення акцизів. Проте в міру їх вичерпання й під впливом підвищення акцизів та ефектів перенесення від послаблення гривні в попередні періоди ціни на пальне зростуть наприкінці 2024 року – на початку 2025 року.

“Через вплив на собівартість це додатково тиснутиме на вартість окремих товарів і транспортних послуг. Але з наступного року зниження світових цін на нафту компенсує подальше зростання акцизного навантаження. У результаті зростання цін на пальне суттєво сповільниться – до 4%”, – прогнозує Нацбанк.