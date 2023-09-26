"Укрнафта" ликвидировала две незаконные врезки в нефтепровод. Полиция будет искать тех, кто их сделал.

Департамент безопасности ПАО «Укрнафта» в августе обнаружил две незаконные врезки в нефтепровод, которые были ликвидированы. Об этом сообщается на странице компании в соцсети Facebook.

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Сотрудники службы безопасности Черниговского нефтепромышленного района и Роменской группы Ахтырского нефтепромышленного района обследовали нефтепровод, который в сутки прокачивает около 410 км углеводородов с месторождения.

«Почти посредине трубопровода нашли приваренный металлический патрубок диаметром 1,25 дюйма, на патрубке – кран, далее переходник, еще один шланг и наконец – 1 320 м дюймовой пластиковой трубы, проложенной через лес и болотистой реке Сула», – говорится в сообщении.

Далее, сообщает пресс-служба компании, труба раздваивалась – отвод шел к реке и заканчивался краном, а основной массив нефти затекал прямо в гараж в соседнем селе.

Там нефть собирали в подвальном помещении, после чего закачивать в автомобили электронасосами.

"Вторую врезку нашли в горах работники службы безопасности Бориславского нефтепромышленного района, когда обследовали нефтепровод, через который проходит 350-370 кубометров нефти, добытой на соседнем месторождении", - говорится в сообщении.

Четырехметровый отвод диаметром полтора дюйма до обочины грунтовой дороги, на конце – шариковый кран.

Обнаружив незаконные врезки, департамент безопасности "Укрнафты" сообщил о них в полицию. Проводятся следственные действия.