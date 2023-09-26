"Укрнафта" ліквідувала дві незаконні врізки в нафтопровід. Поліція шукатиме тих, хто їх зробив.

Департамент безпеки ПАТ “Укрнафта” у серні виявив дві незаконні врізки в нафтопровід, які було ліквідовано. Про це повідомляється на сторінці компанії в соцмережі Facebook.

Читайте також: Нафтогазова Асоціація запропонувала, як зупинити імпорт російських нафтопродуктів в Україну

Працівники служби безпеки Чернігівського нафтопромислового району й Роменської групи Охтирського нафтопромислового району обстежували нафтопровід, що за добу прокачує близько 410 км вуглеводнів з родовища.

“Майже посередині трубопроводу знайшли приварений металевий патрубок діаметром 1,25 дюйма, на патрубку – кран, далі перехідник, ще один шланг і нарешті – 1 320 м дюймової пластикової труби, прокладеної через ліс і болотисту річку Сула”, – сказано у повідомленні.

Далі, повідомляє прес-служба компанії, труба роздвоювалась – відвід ішов до річки і закінчувався краном, а основний масив нафти затікав просто в гараж у сусідньому селі.

Там нафту збирали в підвальному приміщенні, після чого закачувати в автомобілі електропомпами.

“Другу врізку знайшли в горах працівники служби безпеки Бориславського нафтопромислового району, коли обстежували нафтопровід, через який проходить 350-370 кубометрів нафти, видобутої на сусідньому родовищі”, – йдеться в дописі.

Чотириметровий відвід діаметром півтора дюйма до узбіччя ґрунтової дороги, на кінці – кульковий кран.

Виявивши незаконні врізки, департамент безпеки “Укрнафти” повідомив про них у поліцію. Наразі проводяться слідчі дії.