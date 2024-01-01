В Нидерландах электромобили используют вместо павербанков

Технология V2G позволяет электромобилям не только накапливать энергию, но и возвращать ее в местную электросеть в периоды пикового потребления. Это обеспечивает постоянную доступность возобновляемой энергии. Сочетая услуги совместной мобильности с передовыми технологиями, проект поддерживает баланс местной сети и ускоряет переход к устойчивому городскому транспорту.

Запуск этого масштабного сервиса каршеринга, использующего технологию V2G, был объявлен в ноябре 2024 года и сейчас уже работает. Нидерланды являются мировым лидером во внедрении солнечной и ветровой энергии, а Утрехт входит в число самых прогрессивных городов Европы по возобновляемой энергетике. Массовое использование возобновляемых источников создает вызовы для сети из-за высоких пиков в энергоснабжении, и именно здесь на помощь приходит технология V2G.

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Сервис запущен с 50 электромобилями Renault 5 E-Tech. Эти автомобили, доступны через сервис каршеринга MyWheels, используют технологию двунаправленной зарядки V2G, разработанную Mobilize, брендом Renault Group, специализирующейся на новых мобильностях. Это первое использование этой инновационной технологии в публичной инфраструктуре, которую предоставляет We Drive Solar. 500 двунаправленных автомобилей могут обеспечить 10% гибкости, необходимой в регионе Утрехта для балансировки солнечной и ветровой электроэнергии в пиковые часы.

Флот со временем расширится за счет других электрических моделей E-Tech.

We Drive Solar, международный лидер в сфере интеллектуальной зарядки, предоставляет передовые решения: двунаправленные публичные зарядные устройства переменного тока и технологию агрегации, поддерживающих инструментарий V2G от Mobilize. 500 электрических моделей Renault E-Tech эксплуатируются MyWheels, крупнейшей компанией каршеринга в Нидерландах.

Хотя технология готова к рынку и предлагает значительные преимущества (гибкость сети, снижение энергетических затрат для владельцев электромобилей и ниже общие расходы на владение), раскрытие этого потенциала требует преодоления текущих регуляторных и технических барьеров. Renault Group призывает к четким и последовательным нормам по всей Европе, включая фискальные стимулы, пересмотр платы за сеть, упрощенные процессы сертификации и поддержку внедрения интеллектуальных счетчиков. Это поможет превратить каждый электромобиль в актив сети и ускорить переход к устойчивому энергетическому будущему.