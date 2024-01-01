В Нідерландах електромобілі використають замість павербанків

Технологія V2G дозволяє електромобілям не лише накопичувати енергію, а й повертати її до місцевої електромережі у періоди пікового споживання. Це забезпечує постійну доступність відновлюваної енергії. Поєднуючи послуги спільної мобільності з передовими технологіями, проект підтримує баланс місцевої мережі та прискорює перехід до сталого міського транспорту.

Запуск цього масштабного сервісу каршерінгу, що використовує технологію V2G, був оголошений у листопаді 2024 року і наразі вже працює. Нідерланди є світовим лідером у впровадженні сонячної та вітрової енергії, а Утрехт входить до найпрогресивніших міст Європи з відновлюваної енергетики. Масове використання відновлюваних джерел створює виклики для мережі через високі піки в енергопостачанні, і саме тут на допомогу приходить технологія V2G.

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Сервіс запущено з 50 електромобілями Renault 5 E-Tech. Ці автомобілі, доступні через сервіс каршерінгу MyWheels, використовують технологію двонаправленої зарядки V2G, розроблену Mobilize, брендом Renault Group, що спеціалізується на нових мобільностях. Це перше використання цієї інноваційної технології у публічній інфраструктурі, яку надає We Drive Solar. 500 двонаправлених автомобілів можуть забезпечити 10% гнучкості, необхідної в регіоні Утрехта для балансування сонячної та вітрової електроенергії в пікові години.

Флот згодом розшириться за рахунок інших електричних моделей E-Tech.

We Drive Solar, міжнародний лідер у сфері інтелектуальної зарядки, надає передові рішення: двонаправлені публічні зарядні пристрої змінного струму та технологію агрегації, що підтримують інструментарій V2G від Mobilize. 500 електричних моделей Renault E-Tech експлуатуються MyWheels, найбільшою компанією каршерінгу в Нідерландах.

Хоча технологія готова до ринку та пропонує значні переваги (гнучкість мережі, зниження енергетичних витрат для власників електромобілів та нижчі загальні витрати на володіння), розкриття цього потенціалу вимагає подолання поточних регуляторних та технічних бар'єрів. Renault Group закликає до чітких та послідовних норм по всій Європі, включаючи фіскальні стимули, перегляд плати за мережу, спрощені процеси сертифікації та підтримку впровадження інтелектуальних лічильників. Це допоможе перетворити кожен електромобіль на актив мережі та прискорити перехід до сталого енергетичного майбутнього.