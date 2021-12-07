Шлем Grow-It-Yourself, от компаний NOS Design и Polybion, увеличивается в размерах вместе с детской головой. Он изготовлен из экологичных материалов и разлагается на компост за месяц.

Разработчики позиционируют шлем, как идеальный вариант для растущего ребенка. Защитный аксессуар создан из сена и мицелия грибов, нити которого имеют плотную структуру и способны прорастать на любой поверхности.

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Уникальная технология материала шлема Grow-It-Yourself состав позволяет ему не только подстраиваться под изменяющиеся размеры, но и под форму головы человека.

Помимо полной экологичности, инновационный шлем имеет такие преимущества, как вентилируемость, ударостойкость и огнеупорность. Он также легко разлагается. Если прекратить им пользоваться месяц – он полностью разрушится.

Пока разработчики создали первый тестовый образец. Они работают над тем, чтобы привести шлем из грибов и сена в соответствие с действующими правилами безопасности.

Фото: конептуальный растительный шлем Grow-It-Yourself от NOS Design и Polybion / Autoevolution