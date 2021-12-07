Шолом Grow-It-Yourself, від компаній NOS Design та Polybion, збільшується у розмірах, разом з дитячою головою. Він виготовлений з екологічних матеріалів і розкладається на компост за місяць.

Розробники позиціюють шолом, як ідеальний варіант для дитини, що росте. Захисний аксесуар створений з сіна та міцелію грибів, нитки якого мають щільну структуру і здатні до проростання на будь-якій поверхні.

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Унікальна технологія матеріалу шолома Grow-It-Yourself склад дозволяє йому не лише підлаштовуватися під розміри, що змінюються, але й під форму голови людини.

Крім повної екологічності, інноваційний шолом також має такі переваги, як вентильованість, ударостійкість та вогнетривкість. Він також легко розкладається. Якщо припинити ним користуватись на місяць – він повністю зруйнується.

Поки що розробники створили перший тестовий зразок. Вони працюють над тим, аби привести шолом з грибів і сіна у відповідність до чинних правил безпеки.

Фото: конептуальний рослинний шолом Grow-It-Yourself від NOS Design та Polybion / Autoevolution