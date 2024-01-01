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В Нидерландах вырастет плата за дороги для грузовиков

Новые ставки платы еще не введены, но они уже разработаны и почти потрачены. Правительство Нидерландов заложило план использования доходов от новых дорожных сборов для грузовиков из расчета взимания 17,5 евро за 100 километров.
Нидерланды поднимут фурам плату до 17,5 центов за километр - Auto24

ФОТО: DAF Trucks|

Голландская плата для фур полной массой более 32 тонн составит 17,5 цента за километр

Валентин Ожго
logo15 октября, 19:59
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Заложенные в бюджет 1,6 миллиарда евро должны собрать в 2026-2030 годах. Об этом говорится в проекте официального бюджета, который представило правительство Нидерландов. Если его одобрит парламент, он может вступить в силу в начале 2026 года.

Проектом, пишет ttm.nl, предусмотрено три фактора, определяющих размер платы. Первый – полная масса транспортного средства (от 3,5 до 12 т, от 12 до 18 т, от 18 до 32 т, а также более 32 т).

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Второй – евростандарт, которому соответствует двигатель. Третьим будет класс выбросов CO2, то есть на практике топливная эффективность данной конфигурации рассчитана на основе системы EU Vecto.

В случае самых популярных транспортных средств для дальних поездок с полной массой более 32 тонн с двигателем Евро 6 плата составит 17,5 центов за километр. Эта сумма может быть уменьшена, если грузовик войдет в высший класс выбросов CO2.

Однако сколько именно они будут составлять, пока не сообщается. Известно лишь, что наибольшую скидку, 80 процентов, получат электрогрузовики с самым высоким, пятым классом выбросов CO2.

Не исключено, что голландцы последуют примеру Германии, где с декабря прошлого года учитывают классы выбросов CO2. Грузовики второго класса, что на 5 процентов экономнее, чем в среднем по отрасли в прошлом году, могут получить скидку 0,8 цента за километр, тогда как грузовики третьего класса (они на 8 процентов экономнее) - получают скидку 1,6 цента за каждый километр.

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Вышеупомянутая система должна применяться на всех нидерландских автострадах, значительной части национальных дорог, а также на нескольких местных дорогах. Предполагают, что больше всего пострадают от этого на иностранные транспортные компании, а на местных перевозчиков это повлияет меньше.

Важными аргументами в связи с этим является недопущение существенного увеличения перенаправления трафика на дороги и недопущение увеличения нагрузки на сектор. Согласно отправной точки действующего Закона о сборе на грузовики, средняя ставка составляла 15 центов за километр на уровне цен 2019 года. Сейчас это соответствует 16,7 цента за километр на уровне цен 2023 года.

#Перевозки #Новости #Aвтобизнес #Грузовики #Дороги