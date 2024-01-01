В Нидерландах вырастет плата за дороги для грузовиков

Заложенные в бюджет 1,6 миллиарда евро должны собрать в 2026-2030 годах. Об этом говорится в проекте официального бюджета, который представило правительство Нидерландов. Если его одобрит парламент, он может вступить в силу в начале 2026 года.

Проектом, пишет ttm.nl, предусмотрено три фактора, определяющих размер платы. Первый – полная масса транспортного средства (от 3,5 до 12 т, от 12 до 18 т, от 18 до 32 т, а также более 32 т).

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Второй – евростандарт, которому соответствует двигатель. Третьим будет класс выбросов CO 2 , то есть на практике топливная эффективность данной конфигурации рассчитана на основе системы EU Vecto.

В случае самых популярных транспортных средств для дальних поездок с полной массой более 32 тонн с двигателем Евро 6 плата составит 17,5 центов за километр. Эта сумма может быть уменьшена, если грузовик войдет в высший класс выбросов CO 2 .

Однако сколько именно они будут составлять, пока не сообщается. Известно лишь, что наибольшую скидку, 80 процентов, получат электрогрузовики с самым высоким, пятым классом выбросов CO 2 .

Не исключено, что голландцы последуют примеру Германии, где с декабря прошлого года учитывают классы выбросов CO 2 . Грузовики второго класса, что на 5 процентов экономнее, чем в среднем по отрасли в прошлом году, могут получить скидку 0,8 цента за километр, тогда как грузовики третьего класса (они на 8 процентов экономнее) - получают скидку 1,6 цента за каждый километр.

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Вышеупомянутая система должна применяться на всех нидерландских автострадах, значительной части национальных дорог, а также на нескольких местных дорогах. Предполагают, что больше всего пострадают от этого на иностранные транспортные компании, а на местных перевозчиков это повлияет меньше.

Важными аргументами в связи с этим является недопущение существенного увеличения перенаправления трафика на дороги и недопущение увеличения нагрузки на сектор. Согласно отправной точки действующего Закона о сборе на грузовики, средняя ставка составляла 15 центов за километр на уровне цен 2019 года. Сейчас это соответствует 16,7 цента за километр на уровне цен 2023 года.