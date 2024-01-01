У Нідерландах виросте плата за дороги для вантажівок

Закладені в бюджет 1,6 мільярда євро мають зібрати у 2026-2030 роках. Про це йдеться в проєкті офіційного бюджету, який представив уряд Нідерландів. Якщо його схвалить парламент, він може набути чинності на початку 2026 року.

Проєктом, пише ttm.nl, передбачено три фактори, що визначають розмір плати. Перший – повна маса транспортного засобу (від 3,5 до 12 т, від 12 до 18 т, від 18 до 32 т, а також понад 32 т).

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Другий – євростандарт, якому відповідає двигун. Третім буде клас викидів CO 2 , тобто на практиці паливна ефективність даної конфігурації розрахована на основі системи EU Vecto.

У випадку найпопулярніших транспортних засобів для далеких поїздок із повною масою понад 32 тонни з двигуном Євро 6 плата становитиме 17,5 центів за кілометр. Ця сума може бути зменшена, якщо вантажівка ввійде до вищого класу викидів CO 2 .

Однак скільки саме вони становитимуть, поки не повідомляється. Відомо лише, що найбільшу знижку, 80 відсотків, отримають електровантажівки з найвищим, п’ятим класом викидів CO 2 .

Не виключено, що голландці підуть за прикладом Німеччини, де з грудня минулого року враховують класи викидів CO 2 . Вантажівки другого класу, що на 5 відсотків економніші, ніж у середньому по галузі минулого року, можуть отримати знижку 0,8 цента за кілометр, тоді як вантажівки третього класу (вони на 8 відсотків економніші) — отримують знижку 1,6 цента за кожен кілометр.

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Вищезазначена система має застосовуватися на всіх нідерландських автострадах, значній частині національних доріг, а також на кількох місцевих дорогах. Припускають, що найбільше постраждають від цього на іноземні транспортні компанії, а на місцевих перевізників це вплине менше.

Важливими аргументами у зв'язку з цим є недопущення суттєвого збільшення перенаправлення трафіку на дороги та недопущення збільшення навантаження на сектор. Відповідно до відправної точки чинного Закону про збір на вантажівки, середня ставка становила 15 центів за кілометр на рівні цін 2019 року. Нині це відповідає 16,7 цента за кілометр на рівні цін 2023 року.