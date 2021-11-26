Документ даже внешне не был похож на настоящий.

В г. Николаев в сервисный центр МВД обратилась 29-летняя клиентка с целью осуществить обмен своего первого водительского удостоверения.

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Едва, взяв в руки ее документ, у администратора сразу возникло сомнение относительно подлинности этого удостоверения: бланк слишком отличался от официальных. Проверив по информационным системам было выяснено, что эта клиентка вообще не получала водительского удостоверения в сервисных центрах МВД Украины.

В предоставлении услуги было отказано и сейчас правоохранители выясняют где и каким образом женщина получала этот “документ”.

С начала года это уже 12 факт, когда клиенты предоставляют в сервисные центры МВД водительское удостоверение с признаками подделки.