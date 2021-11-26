Документ навіть зовні не був схожим на справжній.

В м. Миколаїв до сервісного центру МВС звернулася 29-річна клієнтка з метою здійснити обмін свого першого посвідчення водія.

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Тільки-но, взявши в руки її документ, в адміністратора відразу виник сумнів щодо справжності цього посвідчення: бланк вже занадто відрізнявся від офіційних. Перевіривши по інформаційним системам було з’ясовано, що ця клієнтка взагалі не отримувала посвідчення водія в сервісних центрах МВС України.

В наданні послуги було відмовлено й наразі правоохоронці, з’ясовують де та яким чином жінка отримувала цей “документ”.

З початку року це вже 12 факт, коли клієнти надають в сервісні центри МВС посвідчення водія з ознаками підробки.