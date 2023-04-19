В результате обрушения есть погибший и несколько раненых.

Многоэтажный паркинг в районе Нижнего Манхэттена в Нью-Йорке частично обрушился во вторник, в результате чего один человек погиб и еще несколько получили ранения, сообщили CBS New York.

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Шесть работников находились внутри во время обвала четырехэтажного здания, сообщили пожарные. Один из рабочих погиб. Четверо других были доставлены в больницу в стабильном состоянии, еще один человек отказался от медицинской помощи.

Департамент полиции Нью-Йорка и мэрия посоветовали людям через Twitter держаться подальше от этого района. Инженеры Департамента строительства Нью-Йорка находились на месте происшествия, чтобы провести проверку структурной устойчивости здания. Также проверяли близлежащие дома.

Пожарные зашли внутрь здания, но они вышли из соображений безопасности, сообщили чиновники. Внутрь послали собаку-работа, чтобы очистить место происшествия. Также использовался дрон.

По словам пожарных, некоторые автомобили в гараже были разбиты. Они сказали, что проверяют, мог ли кто-нибудь быть внутри автомобиля, но спасатели считают, что в здании уже никого нет.

Причина обрушения пока не ясна, но нет оснований полагать, что это нечто другое, кроме обрушения конструкции, заявил комиссар полиции Нью-Йорка Кичант Сьюэлл.