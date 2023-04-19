В результаті обвалу є загиблий та кілька поранених.

Багатоповерховий паркінг в районі Нижнього Манхеттена в Нью-Йорку частково обвалилася у вівторок, в результаті чого одна людина загинула та ще кілька отримали поранення, повідомили CBS New York.

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Шестеро працівників перебували всередині під час обвалу чотириповерхової будівлі, повідомили пожежники. Один із цих робітників загинув. Четверо інших були доставлені в лікарню в стабільному стані, ще одна людина відмовилася від медичної допомоги.

Департамент поліції Нью-Йорка та мерія порадили людям через Twitter триматися подалі від цього району. Інженери Департаменту будівництва Нью-Йорка були на місці події, щоб провести перевірку структурної стійкості будівлі. Також перевіряли прилеглі будинки.

Пожежники зайшли всередину будівлі, але вони вийшли з міркувань безпеки, повідомили чиновники. Натомість всередину послали собаку-робота, щоб очистити місце події. Також використовувався дрон.

За словами пожежників, деякі автомобілі в гаражі були розтрощені. Вони сказали, що перевіряють, чи міг хтось бути всередині автомобіля, але рятувальники вважають, що в будівлі вже нікого немає.

Причина обвалу поки що не ясна, але немає підстав вважати, що це щось інше, окрім обвалу конструкції, заявив комісар поліції Нью-Йорка Кічант Сьюелл.