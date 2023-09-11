Почта Норвегии половину перевозок уже выполняет с помощью электромобилей: ведомственный парк аккумуляторных машин стал самым большим в стране.

В Норвегии доля электромобилей и гибридов,подключаемых к сети, в продажах новых легковых автомобилей уже достигает около 90%. Коммерческие авто медленнее переходят на электротягу. Впрочем, почтовые операторы идут впереди этого тренда.

В настоящее время подвижной состав электромобилей почтовиков для отправки и доставки, в т.ч. адресной "к порогу", насчитывающей 1900 единиц. Число такой техники продолжает расти. Основу парка составляют фургоны, но уже много аккумуляторных автомобилей большой размерной группы, курсирующих на междугородных маршрутах.

Весной прошлого года государственная почтовая служба Норвегии Posten Bring заказала у Volvo Trucks 29 электрических грузовиков в разных конфигурациях. Из заявленных в марте двух- и трехосных машин были модели FL грузоподъемностью до 16,7 тонн и FE с производительностью под 27 тонн.

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Перед этим почтовая служба разместила в Volvo заказ на 13 грузовиков, работающих на биогазе, и три электрических грузовика. Однако уже через месяц-другой склонность к чистым электротяговым машинам перевесила. Всего в 2022 году почтовая служба купила у Volvo Trucks 32 электрических и 13 биогазовых грузовиков.

На переднем плане аккумуляторные автомобили Maxus и Mercedes-Benz находятся в корпоративной ливрее государственной почтовой службы Норвегии. Фото: Posten Bring

Подвижный состав электромобилей начал стремительно расти. Той же весной 177 новых электрических фургонов Opel Combo-e вытеснили из парка столько же дизельных машин вагонной компоновки. В настоящее время парк аккумуляторных автомобилей достиг уже упомянутых 1900 электромобилей, курсирующих по почтовым маршрутам Норвегии и обеспечивающих добрую половину всех перевозок.

В первой декаде сентябрьские электромобили пришли в Осло, Скиен и Порсгрунни. Теперь в столице Норвегии, кроме небольших электромобилей, уже задействовано 183 электрофургона, которые доставляют посылки и почту жителям. В городах Скиен и Порсгрунн за дистрибуцию отвечают 36 новых электромобилей фургонного типа.

В Норвегии почтальоны давно не ходят пешком и не ездят на велосипедах, они уже бензиновые и дизельные автомобили доставки не признают, пересаживаясь на аккумуляторный транспорт. Фото: Posten Bring

Posten Bring заявляет, что в нынешнем году продолжит поэтапный вывод транспортных средств с двигателями внутреннего сгорания. Дальнейшая закупка техники в электротяговом сегменте будет приоритетной.