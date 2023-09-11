Пошта Норвегії половину перевезень вже виконує за допомогою електромобілів: відомчий парк акумуляторних машин став найбільшим у країні.

У Норвегії частка електромобілів і гібридів, що підключаються до мережі, у продажу нових легкових автомобілів вже сягає близько 90%. Комерційні автомобілі повільніше переходять на електротягу. Втім, поштові оператори йдуть попереду цього тренду.

Наразі рухомий склад електромобілів поштовиків для відправлень і доставки, у т.ч. адресної "до порога ", нараховує 1900 одиниць. Кількість такої техніки продовжує зростати. Основу парку складають фургони, але вже є багато акумуляторних автомобілів великої розмірної групи, що курсують на міжміських маршрутах.

Весною минулого року державна поштова служба Норвегії Posten Bring замовила у Volvo Trucks 29 електричних вантажівок у різних конфігураціях. З-поміж заявлених у березні дво- і тривісних вантажівок були моделі FL вантажопідйомністю до 16,7 тон і FE з продуктивністю під 27 тон.

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Перед цим поштова служба розмістила у Volvo замовлення на 13 вантажівок, що працюють на біогазі, і три електричні вантажівки. Однак вже через місяць-другий схильність до чистих електротягових машин переважила. Загалом протягом 2022 року поштова служба купила у Volvo Trucks 32 електричні та 13 біогазових вантажівок.

На передньому плані автомобілі Maxus і Mercedes-Benz у корпоративній лівреї державної поштової служби Норвегії. Фото: Posten Bring

Рухомий склад електромобілів почав стрімко зростати. Тієї ж весни 177 новеньких електричних фургонів Opel Combo-e витіснили з парку стільки ж дизельних машин вагонної компоновки. Нині парк акумуляторних автомобілів сягнув уже згаданих 1900 е-машин, що курсують поштовими маршрутами Норвегії і забезпечують добру половину усіх перевезень.

У першій декаді вересні електромобілі прийшли в Осло, Скієні та Порсгрунні. Тепер у столиці Норвегії, окрім невеликих електромобілів, вже задіяно 183 електрофургони, які доставляють посилки та пошту жителям. У містах Скієн і Порсгрунн за дистрибуцію відповідають 36 нових електромобілів фургонного типу.

У Норвегії поштарі давно не ходять пішки і не їздять на велосипедах, вони вже й бензинові та дизельні автомобілі доставки не визнають, пересідаючи на акумуляторний транспорт. Фото: Posten Bring

Posten Bring заявляє, що в нинішньому році продовжить поетапне виведення транспортних засобів з двигунами внутрішнього згоряння. Подальша закупівля техніки в електротяговому сегменті буде пріоритетною.