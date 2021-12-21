Управление автомобильных дорог Норвегии (Statns vegvesen) провело испытание устройства нового типа, которое позволяет по звуку определять грузовики с опасными неисправностями.

Устройство позволяет обнаруживать использование цепей противоскольжения, а также грузовые автомобили, которые имеют серьезные неисправности, среди них: изношенные колодки, неисправность тормозной системы, утечки в пневматической или гидравлической системе, неправильное крепление груза, а также модификации, которые приводят к изменению общего уровня шума.

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Такой звуковой датчик может быть одним из нескольких элементов, которые автоматически сообщат вам, какие автомобили следует выбрать для проверки, – отметил руководитель проекта Statns vegvesen Ойвинд Эйкеланд.

Эйкеланд считает, что кроме оптимизации работы Управления автомобильных дорог Норвегии, новая система принесет пользу перевозчикам и другим участникам дорожного движения. Прежде всего, это касается водителей исправных и укомплектованных всем необходимым транспортных средств, которые не будут тратить время на ненужные проверки.

“Так же, как сегодня информационные табло показывают “Слишком быстро”, мы можем наконец получить целевую и полезную информацию на динамических знаках. Такую как “Используйте цепь”, "Спасибо за использование цепи" или "Проверьте крепление груза”, – добавил он.

Отмечается, что испытание нового оборудования оправдало ожидания и разработчики получили хорошие результаты, которые, по их мнению, позволяют отличать звуки друг от друга.