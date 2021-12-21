Управління автомобільних доріг Норвегії (Statns vegvesen) провело випробування пристрою нового типу, що дозволяє за звуком визначати вантажівки із небезпечними несправностями.

Пристрій дозволяє виявляти використання ланцюгів протиковзання, а також вантажні автомобілі, які мають серйозні несправності, серед них: зношені колодки, несправність гальмівної системи, витоку в пневматичній або гідравлічній системі, неправильне кріплення вантажу, а також модифікації, що призводять до зміни загального рівня шуму.

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"Такий звуковий датчик може бути одним з декількох елементів, які автоматично повідомлять вам, які автомобілі слід вибрати для перевірки. Завдяки цьому ми насамперед зупинимо для огляду ті автомобілі, які мають недоліки або дефекти. Це дозволить нам прибрати з наших доріг більше небезпечні автомобілі", - зазначив керівник проекту Statns vegvesen Ойвінд Ейкеланд.

Ейкеланд вважає, що, крім оптимізації роботи Управління автомобільних доріг Норвегії, нова система принесе користь перевізникам та іншим учасникам дорожнього руху. Насамперед це стосується водіїв справних та укомплектованих все необхідним транспортних засобів, які не витрачатимуть час на непотрібні перевірки.

"Так само, як сьогодні інформаційні табло показують "Занадто швидко", ми можемо зрештою отримати цільову та корисну інформацію на динамічних знаках. Таку як "Використовуйте ланцюг", "Спасибі за використання ланцюга" або "Перевірте кріплення вантажу", - додав він.

Наголошується, що випробування нового обладнання виправдало очікування, і розробники отримали хороші результати, які, на їхню думку, дають змогу відрізняти звуки один від одного.