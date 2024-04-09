До конца года в автопарке Норвегии будет больше электричек, чем авто на бензине. Все традиционные авто "электрички" смогут опередить в 2028 году.

Согласно анализу Reuters, количество электромобилей в Норвегии может превысить количество бензиновых автомобилей к концу 2024 года или, самое позднее, в начале 2025 года.

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Это историческое превышение приближается частично благодаря щедрым стимулам правительства Осло, которые подпитываются богатством, полученным от продажи нефти и газа за рубежом. В то же время Reuters отмечает, что BEV требует немного больше времени, чтобы опередить дизели.

Если мы углубимся в детали анализа, по состоянию на 15 марта BEV составляли 24,3% от 2,9 миллиона легковых автомобилей в Норвегии, по сравнению с 26,9% для автомобилей на бензине (данные норвежской администрации).

Как мы уже отмечали, ситуация выглядит иначе, если рассматривать автомобили с дизельными двигателями, которых в Норвегии все еще немало. В связи с этим, аналитики подсчитали, что понадобится еще три-четыре года, прежде чем электромобили опередят модели с традиционными двигателями.

Ингвильд Килен Роерхольт, руководитель транспортных исследований аналитического центра Zero в Осло, также отметил, что в этом году количество BEV может превысить количество бензиновых автомобилей в Норвегии, хотя недавно отмечено замедление продаж.

Несмотря на то, что продажи новых электрокаров в 2023 году упали примерно на четверть, в январе 2024 года доля BEV достигла 92,1% (данные Норвежской дорожной федерации, OFV). В марте эта доля составляла 89,3%, тогда как общие продажи новых автомобилей упали на 49,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года из-за различных факторов, включая высокие процентные ставки за финансирование.

Среди прочего, в 2023 году правительство Норвегии отменило освобождение от налога на добавленную стоимость для BEV стоимостью более 500 000 норвежских крон (около 42 000 евро). Норвежская ассоциация электромобилей прогнозирует, что полностью электрические автомобили составят 95% продаж в этом году.