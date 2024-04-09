До кінця року в автопарку Норвегії буде більше електричок, ніж авто на бензині. Усі традиційні авто "електрички" зможуть випередити у 2028 році.

Згідно з аналізом Reuters, кількість електромобілів у Норвегії може перевищити кількість бензинових автомобілів до кінця 2024 року або, найпізніше, на початку 2025 року.

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Це історичне перевищення наближається частково завдяки щедрим стимулам уряду Осло, які підживлюються багатством, отриманим від продажу нафти та газу за кордоном. Водночас Reuters зазначає, що BEV потребує трохи більше часу, щоб випередити дизелі.

Якщо ми заглибимося в деталі аналізу, станом на 15 березня BEV становили 24,3% від 2,9 мільйона легкових автомобілів у Норвегії, у порівнянні з 26,9% для автомобілів на бензині (дані норвезької адміністрації).

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Як ми вже зазначали, ситуація виглядає інакше, якщо розглядати автомобілі з дизельними двигунами, яких у Норвегії все ще чимало. У зв'язку з цим, аналітики підрахували, що знадобиться ще три-чотири роки, перш ніж електромобілі випередять моделі з традиційними двигунами.

Інгвільд Кілен Роерхольт, керівник транспортних досліджень аналітичного центру Zero в Осло, також зазначив, що цього року кількість BEV може перевищити кількість бензинових автомобілів у Норвегії, попри нещодавнє уповільнення продажів.

Всупереч тому, що продажі нових електрокарів у 2023 році впали приблизно на чверть, у січні 2024 року частка BEV досягла 92,1% (дані Норвезької дорожньої федерації, OFV). У березні ця частка становила 89,3%, тоді як загальні продажі нових автомобілів впали на 49,7% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року через різні фактори, включаючи високі процентні ставки за фінансування.

Серед іншого, у 2023 році уряд Норвегії скасував звільнення від податку на додану вартість для BEV вартістю понад 500 000 норвезьких крон (близько 42 000 євро). Норвезька асоціація електромобілів прогнозує, що повністю електричні автомобілі становитимуть 95% продажів цього року.

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