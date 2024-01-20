В Норвегії найбільший відсоток користування електромобілями у світі, а також дуже холодний клімат. Чому там нема проблем з зарядкою електромобілів?

Нещодавні морози створили багато проблем у власників електромобілів – їх машини не хотіли заряджатися при від’ємних температурах. Особливо це відчули на собі у Чікаго, де морози сягнули нижче мінус двадцяти градусів.

До речі випробування зарядки вживаного Hyundai Ioniq Electric

Є кілька причин, чому електромобілі та зарядні станції замерзають на сильних морозах, однак зрештою все зводиться до відсутності освіти щодо використання електромобілів та слабкої інфраструктури зарядки. На відміну від автомобілів, що працюють на бензині чи дизельному пальному, більшість електромобілів потребують попереднього нагрівання своїх акумуляторів перед швидким заряджанням, особливо в дуже холодну погоду.

В пошуках відповіді на можливості холодних зарядок можна звернутись до досвіду Норвегії, яка має найвищий рівень впровадження електромобілів у світі: майже кожен четвертий автомобіль є повністю електричним. Це також одна з найхолодніших країн у світі, але ми рідко чуємо чи читаємо про видовища, подібні до того, що сталося в Чикаго кілька днів тому. Отже, як у Норвегії власники заряджують свої електроавто у сильні морози?

Відповідно до статті, опублікованої The New York Times, водії електромобілів у Норвегії звикли прогрівати свої автомобілі перед тим, як вирушити на прогулянку за морозної температури. Зарядна інфраструктура також була значно покращена за останні кілька років, що призвело до скорочення черги взимку на зарядних станціях.

Ще одна цікава інформація полягає в тому, що більшість людей у ​​Норвегії живуть у будинках, а не в квартирах, і що майже 90% власників електромобілів мають власні зарядні станції вдома.

У Сполучених Штатах історія дещо інша. Недавнє дослідження S&P Global Mobility показало, що лише 51% поточних і постійних власників електромобілів, які брали участь в опитуванні, встановили зарядний пристрій вдома, тоді як 42% власників зазвичай заряджають свої автомобілі на вуличних зарядках.

Ще одна відмінність між Норвегією та США пов’язана з тривалістю подорожі. У США люди їздять понад годину, щоб дістатися до роботи, тоді як середня дорога в Норвегії зазвичай становить менш як 30 хвилин.

Тож перш ніж виводити на мороз електромобіль, зробіть кілька речей: зарядіть його вдома, підготуйте акумулятор перед швидким заряджанням і навіть прочитайте посібник з експлуатації, якщо потрібно. І пам’ятайте, що люди, які їздили в кінних екіпажах ще сто років тому, сміялися над автомобілістами в ті часи, коли бензин доводилося купувати в аптеці в скляних банках.

Нагадаємо, що система бездротової зарядки може спростити заряджання електромобілів.