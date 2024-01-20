В Норвегии самый большой процент пользования электромобилями в мире, а также очень холодный климат. Почему там нет проблем с зарядкой электромобилей?

Недавние морозы создали много проблем у владельцев электромобилей – их машины не хотели заряжаться при отрицательных температурах. Особенно это ощутили на себе в Чикаго, где морозы достигли ниже минус двадцати градусов.

Кстати испытания зарядки подержанного Hyundai Ioniq Electric

Есть несколько причин, почему электромобили и зарядные станции замерзают на сильных морозах, однако в конце концов все сводится к отсутствию образования по использованию электромобилей и слабой инфраструктуры зарядки. В отличие от автомобилей, работающих на бензине или дизельном топливе, большинство электромобилей требуют предварительного нагрева своих аккумуляторов перед быстрой зарядкой, особенно в очень холодную погоду.

В поисках ответа на возможности холодных зарядок можно обратиться к опыту Норвегии, которая имеет самый высокий уровень внедрения электромобилей в мире: почти каждый четвертый автомобиль является полностью электрическим. Это также одна из самых холодных стран в мире, но мы редко слышим или читаем о зрелищах, подобные тому, что произошло в Чикаго несколько дней назад. Итак, как в Норвегии владельцы заряжают свои электроавто в сильные морозы?

Согласно статье, опубликованной The New York Times, водители электромобилей в Норвегии привыкли прогревать свои автомобили перед тем, как отправиться на прогулку при морозной температуре. Зарядная инфраструктура также была значительно улучшена за последние несколько лет, что привело к сокращению очереди зимой на зарядных станциях.

Еще одна интересная информация заключается в том, что большинство людей в Норвегии живут в домах, а не в квартирах, и почти 90% владельцев электромобилей имеют собственные зарядные станции дома.

В Соединенных Штатах история несколько иная. Недавнее исследование S&P Global Mobility показало, что только 51% текущих и постоянных владельцев электромобилей, участвовавших в опросе, установили зарядное устройство дома, тогда как 42% владельцев обычно заряжают свои автомобили на уличных зарядках.

Еще одно различие между Норвегией и США связано с продолжительностью путешествия. В США люди ездят более часа, чтобы добраться до работы, тогда как средняя дорога в Норвегии обычно составляет менее 30 минут.

Поэтому прежде чем выводить на мороз электромобиль, сделайте несколько вещей: зарядите его дома, подготовьте аккумулятор перед быстрой зарядкой и даже прочитайте руководство по эксплуатации, если нужно. И помните, что люди, которые ездили в конных экипажах еще сто лет назад, смеялись над автомобилистами в те времена, когда бензин приходилось покупать в аптеке в стеклянных банках.

Напомним, что система беспроводной зарядки может упростить зарядку электромобилей.