Громада Днепра передала в армейские подразделения почти два десятка автомобилей и разного имущества на 25 миллионов гривен.

Об этом сегодня на своей странице в Telegram рассказал мэр Днепра Борис Филатов. Речь идет о грузовиках, тягачах и внедорожниках.

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Кроме техники, защитникам передано три десятка комплектов «Ночной водитель» и устройств для целенаводки в темноте. В этой поставке также есть рации, панели отображения, дроны и полсотни разных аккумуляторов.

Днепр: все для фронта, все для победы. Фото: мэрия Днепра