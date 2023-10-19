Громада Дніпра передала в армійські підрозділи майже два десятки автомобілів та усілякого майна на 25 мільйонів гривень.
Громада Дніпра передала в армійські підрозділи майже два десятки автомобілів та усіялкого майна на майже 25 млн грн.
Про це сьогодні на своїй сторінці в Telegram розповів міський голова Дніпра Борис Філатов. Мова йде про вантанжні тягачі та позашляховики.
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Окрім техніки, захисникам передано три десятки комплектів «Нічний водій» і пристроїв для ціленаведення у темряві. У цій поставці також є рації, панелі відображення, дрони та півсотні різних акумуляторів.
Дніпро: все для фронту, все для перемоги. Фото: мерія Дніпра