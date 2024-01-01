Хороший новогодний подарок получили жители сел и громад вблизи Нежина: стал в строй новый путепровод через железнодорожные пути.

Благодаря открытому движению транспортное сообщение центральных районов Черниговщины с соседними Киевской и Сумской областями станет лучше. Мост разгрузит местные дороги от транзита тяжеловесных грузовиков и пассажирского транспорта.

Путепровод длиной 60 метров имеет две полосы движения. Он построен по самым современным стандартам безопасности, с учетом дальнейшего роста интенсивности и грузоподъемности транспортного потока.

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Возвели новые опоры, устроили монолитное пролетное строение, нанесли все слои дорожного покрытия, установили мостовое ограждение, отремонтировали подходы к путепроводу, установили дорожные знаки.

Так было и так стало. Новый путепровод строили с учетом роста трафика. Фото: служба восстановления в Черниговской области

Логистическое значение моста очень большое, ведь со времени деоккупации области проезда здесь не было совсем. Работы на объекте начались только летом. Тогда начали разбирать завалы разрушенного путепровода.

По отсчету это уже шестой восстановленный мост, который был разрушен в Черниговской области в начале войны. Также установлено три металлических модульных моста от французской гуманитарной миссии. Сейчас ведутся работы еще на четырех мостовых объектах.

А так выглядел мост за неделю до пуска: строители все-таки успели сделать землякам подарок к Новому году. Фото: служба восстановления в Черниговской области

Всего во время активной фазы боевых действий в феврале-марте 2022 года на Черниговщине было разрушено 27 мостов.