Гарний новорічний подарунок отримали жителі сіл та громад поблизу Ніжина: став до ладу новий шляхопровід через залізничну колію.

Завдяки відкритому руху транспортне сполучення центральних районів Чернігівщини з сусідніми Київською і Сумською областями стане кращим. Міст розвантажить місцеві дороги від транзиту великовагових вантажівок та пасажирського транспорту.

Шляхопровід довжиною 60 метрів має дві смуги руху. Його збудовано за найсучаснішими стандартами безпеки, з урахування подальшого зростання інтенсивності та вантажності транспортного потоку.

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Звели нові опори, влаштували монолітну прогонову будову, нанесли всі шари дорожнього покриття, встановили мостове огородження, відремонтували підходи до шляхопроводу, встановили дорожні знаки.

Так було і так стало. Новий шляхопровід будували з врахуванням зростання трафіку. Фото: служба відновлення у Чернігівській області

Логістичне значення мосту дуже велике, адже від часу деокупації області проїзду тут не було зовсім. Роботи на об’єкті розпочалися лише влітку. Тоді почали розбирати завали зруйнованого шляхопроводу.

За відліком це вже шостий відновлений міст, що був зруйнований у Чернігівській області на початку війни. Також встановлено три металеві модульні мости від французької гуманітарної місії. Нині ведуться роботи ще на чотирьох мостових об’єктах.

А так виглядав міст за тиждень до пуску: будівельники все-таки встигли зробити землякам подарунок до Нового року. Фото: служба відновлення у Чернігівській області

Загалом під час активної фази бойових дій у лютому-березні 2022 року на Чернігівщині було зруйновано 27 мостів.