На трех улицах в Одессе уже появились дорожные знаки о видеофиксации нарушений ПДД.

Одессе начали установку знаков, предупреждающих водителей о видеофикации нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщили на странице коммунального предприятия "СМЕП" в Facebook.

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Соответствующие знаки уже появились на проспекте Шевченко от Семинарской до площади 10-го апреля в обоих направлениях, на Южной железной дороге от Николаевской дороги до Семена Палия и на Черноморского казачества от Газового переулка до 7-й Пересыпской.