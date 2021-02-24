На трьох вулицях в Одесі вже з'явилися дорожні знаки про відеофіксацію порушень ПДР

Одесі почали установку знаків, які попереджають водіїв про відеофікаціі порушень правил дорожнього руху. Про це повідомили на сторінці комунального підприємства “СМЕП” в Facebook.

Читайте також: Камери не допомагають: у Київській області аварійність зросла на 45%

Відповідні знаки вже з'явилися на проспекті Шевченка від Семінарською до площі 10-го квітня в обох напрямках, на Південній залізниці від Миколаївської дороги до Семена Палія і на Чорноморського козацтва від Газового провулка до 7-ї Пересипської.