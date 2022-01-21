Rolls-Royce Wraith Kryptos выпущенный тиражом в 50 экземпляров на весь мир, и один из уникальных купе на днях был замечен в Одессе.

Как утверждает британская компания, каждый из этих автомобилей отдает дань таинственному миру криптологии и не оставит равнодушными тех, кто испытывает страсть к решению загадок. Над Rolls-Royce Wraith Kryptos поработала дизайнер Катрин Леманн, которая очень увлекается разного рода головоломками.

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Что же в нем такого уникального? Помимо эксклюзивной окраски кузова и выразительных вставок в бамперах, Rolls-Royce из серии Kryptos Collection имеет закодированное сообщение, обозначенное четырьмя сочетаниями символов, разработанными в условиях полной секретности в доме Rolls-Royce в Гудвуде.

Учитывая популярность криптовалют "всех мастей" и всяких там NFT-токенов, не удивительно, что англичане довольно быстро распродали всю партию "зашифрованных" купе. Причем, в Украине такую машину видят не впервые. Напомним, первый Rolls-Royce Wraith Kryptos появился в Киеве. И, кстати, это дает основания думать, что перед нами купленное со вторых рук авто, тем более, что столичный Роллс недавно продавался…

Цена лимитированного Роллса известна лишь покупателям, но есть данные, что она составляет по меньшей мере полмиллиона долларов.