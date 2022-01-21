Rolls-Royce Wraith Kryptos випущений тиражем у 50 екземплярів на весь світ, і один з унікальних купе днями був помічений в Одесі.

Як стверджує британська компанія, кожен з цих автомобілів віддає шану таємничому світу криптології і не залишить байдужими тих, хто відчуває пристрасть до вирішення загадок. Над Rolls-Royce Wraith Kryptos попрацювала дизайнерка Катрін Леманн, яка дуже захоплюється різного роду головоломками.

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Що ж у ньому такого унікального? Крім ексклюзивного забарвлення кузова та виразних вставок у бамперах, Rolls-Royce із серії Kryptos Collection має закодоване повідомлення, позначене чотирма поєднаннями символів, розробленими в умовах повної таємності у будинку Rolls-Royce у Гудвуді.

Враховуючи популярність криптовалют "усіх мастей" і всяких там NFT-токенів, не дивно, що англійці досить швидко розпродали всю партію "зашифрованих" купе. Причому, в Україні таку машину бачать не вперше. Нагадаємо, перший Rolls-Royce Wraith Kryptos з'явився у Києві. І, до речі, це дає підстави думати, що перед нами куплений з других рук авто, тим більше, що столичний Роллс нещодавно продавався…

Ціна лімітованого Роллса відома лише покупцям, але є дані, що стартує вона від, щонайменше, півмільйона доларів.