Жителя Одессы оштрафовали на 17 тысяч гривен за управление электросамокатом в состоянии алкогольного опьянения.

Кроме того, суд запретил мужчине садиться за руль любого транспортного средства в течение года. Об этом стало известно из постановления Единого государственного реестра судебных решений.

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По версии следствия, мужчину задержали 27 июня 2021 года, когда он в нетрезвом состоянии управлял электросамокатом Like.Bike S20. От прохождения медосмотра он отказался, чем, по мнению полиции, нарушил требования п. 2.5 Правил дорожного движения.

Приморский суд признал мужчину виновным в совершении административного правонарушения в соответствии с ч.1 ст.130 КУоАП. Водителя самоката лишили права управлять транспортными средствами сроком на 1 год. Также он должен заплатить штраф в размере 17 тысяч гривен.