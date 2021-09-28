Мешканця Одеси оштрафували на 17 тисяч гривень за керування електросамокатом напідпитку.

Крім того, суд заборонив чоловіку сідати за кермо будь-якого транспортного засобу протягом року. Про це стало відомо із постанови Єдиного державного реєстру судових рішень.

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За версією слідства, чоловіка затримали 27 червня 2021 року, коли він у нетверезому стані керував електросамокатом Like.Bike S20. Від проходження медогляду він відмовився, чим, на думку поліції, порушив вимоги п. 2.5 Правил дорожнього руху.

Приморський суд визнав чоловіка винним у скоєнні адміністративного правопорушення відповідно до ч.1 ст. 130 КУпАП. Водія самокату позбавили права керувати транспортними засобами строком на 1 рік. Також він має заплатити штраф у розмірі 17 тисяч гривень.