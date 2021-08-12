Под Одессой отремонтируют дорогу и обустроят велодорожки за более чем один миллиард гривен.

На текущий ремонт дороги "Кучурган" – Беляевка – Маяки – Овидиополь планируют потратить более 1 миллиарда гривен. Обещают обустроить велодорожки и новые остановки. Об этом сообщает Служба автомобильных дорог в Одесской области.

Читайте также: В Киеве на еще одной улице ограничили скорость до 20 км/ч

Ремонтные работы будут проводиться на двух участках. Первый участок протяженностью 28 километров. Начинается у поселка Прилиманское и проходит через поселки Граденицы, Яски, Троицкое. Заканчивается недалеко от города Беляевка. Второй участок, протяженностью 5 километров начинается у поселка Маяки. Общая протяженность участков – 33 километра.

Согласно технического задания, на участке будут устроены велодорожки с буферной зоной. "Это значительно улучшит придорожную инфраструктуру и повысит качество жизни местных жителей", уверены чиновники Службы автомобильных дорог в Одесской области. Велодорожки запланированы вдоль отремонтированных участков, на правой и левой стороне.