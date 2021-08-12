Під Одесою відремонтують дорогу та облаштують велодоріжки за понад один мільярд гривень.

На поточний ремонт дороги “Кучурган” - Біляївка - Маяки - Овідіополь планують витратити понад 1 мільярд гривень. Обіцяють облаштувати велодоріжки та нові зупинки. Про це повідомляє Служба автомобільних доріг в Одеській області.

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Ремонтні роботи будуть проводитися на двох ділянках. Перша ділянка протяжністю 28 кілометрів. Починається біля селища Прилиманське та проходить через селища Градениці, Яськи, Троїцьке. Закінчується неподалік міста Біляївка. Друга ділянка, протяжністю 5 кілометрів починається біля селища Маяки. Загальна протяжність ділянок - 33 кілометри.

Згідно технічного завдання, на ділянці будуть влаштовані велодоріжки з буферною зоною. “Це значно покращить придорожню інфраструктуру та підвищить якість життя місцевих жителів”, впевнені чиновники Служби автомобільних доріг в Одеській області. Велодоріжки заплановані вздовж відремонтованих ділянок, на правій та лівій стороні.