Сегодня в "Укравтодоре" заявили о завершении работ на автомобильном мосту через Хаджибейский лиман на северо-запад от Одессы.

“Минус один долгострой украинской истории: открыли движение на мосту через Хаджибейский лиман. Для всех, кто когда-то стоял в пробках на этом мосту, эта новость – гарантия того, что это больше не повторится”, – сказано в сообщении “Укравтодора” в социальной сети.

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В “Укравтодоре” рассказали, что после сооружения моста в 1997 году на нем было четыре полосы движения (по две в обе стороны). После завершенного накануне ремонта их количество было увеличено до шести. Благодаря этому пропускная способность моста увеличилась до 60 000 автомобилей в сутки.

Кроме того, мост был оборудован тротуарами для пешеходов вдоль правой и левой сторон, а также металлическими барьерными ограждениями. Для повышения безопасности движения на разделительной полосе было также установлено двустороннее барьерное ограждение.