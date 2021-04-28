Сьогодні в "Укравтодорі" заявили про завершення робіт на автомобільному мосту через Хаджибейський лиман на північний захід від Одеси.

"Мінус один довгобуд української історії: відкрили рух на мосту через Хаджибейський лиман. Для всіх, хто колись стояв в пробках на цьому мосту, ця новина - гарантія того, що це більше не повториться", - сказано в повідомленні "Укравтодору" в соціальній мережі.

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В "Укравтодорі" розповіли, що після спорудження моста в 1997 році на ньому було чотири смуги руху (по дві в обидва боки). Після завершеного напередодні ремонту їх кількість було збільшено до шести. Завдяки цьому пропускна здатність моста збільшилася до 60 000 автомобілів на добу.

Крім того, міст був обладнаний тротуарами для пішоходів вздовж правого та лівого боків, а також металевими бар'єрними огорожами. Для підвищення безпеки руху на розділовій смузі було також встановлено двосторонню бар'єрну огорожу.