Стало известно сколько новых грузовиков было зарегистрировано в октябре

За прошедший месяц на украинском рынке было реализовано и зарегистрировано 1250 новых грузовых и спец машин. По сравнению с прошлым годом октябрьский спрос на новые коммерческие автомобили увеличился почти на 11%, сообщает Укравтопром.

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Более четверти этого сегмента автомобильного рынка охватила марка Renault, чьи продажи выросли почти на 40% до 353 авто. Это лучший результат в прошлом месяце.

На второй строчке октябрьского рейтинга Fiat – 135 реализованных новых коммерческих авто, что на 1,5% больше чем в прошлом году. Третий результат у Citroen – 105 регистраций, что на 69% больше, чем годом ранее. На четвертой позиции рейтинга сразу две марки МАЗ (-5%) и Peugeot (-11%), в зачете которых по 80 новых машин. Замыкает пятерку лидеров Ford, который добавил к своему прошлогоднему результату 23% реализовав за месяц 79 новых коммерческих авто.