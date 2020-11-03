Стало відомо скільки нових вантажівок було зареєстровано у жовтні

За минулий місяць на українському ринку було реалізовано та зареєстровано 1250 нових вантажних і спец машин. У порівнянні з минулим роком жовтневий попит на нові комерційні автомобілі збільшився майже на 11%, повідомляє Укравтопром.

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Більше чверті цього сегменту автомобільного ринку охопила марка Renault, чиї продажі виросли майже на 40% до 353 авто. Це кращий результат минулого місяця.

На другому рядку жовтневого рейтингу Fiat – 135 реалізованих нових комерційних авто, що на 1,5% більше ніж торік. Третій результат у Citroen – 105 реєстрацій, що на 69% більше, ніж роком раніше. На четвертій позиції рейтингу одразу дві марки МАЗ (-5%) та Peugeot (-11%), в заліку яких по 80 нових машин. Замикає п’ятірку лідерів Ford, що додав до свого торішнього результату 23% реалізувавши за місяць 79 нових комерційних авто.