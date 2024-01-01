В октябре рынок автобусов значительно просел

По данным Укравтопром, в прошлом месяце украинский автопарк пополнили 236 автобусов (вкл. микроавтобусы). Это на 10% меньше, чем в прошлом году.

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Относительно сентября текущего года рынок уменьшился почти на 5%. Доля новой техники в этом объеме составила 57%, в прошлом году была 52%.

Чаще всего в октябре впервые регистрировали:

Новых:

Etalon - 33 ед.;

Ataman - 30 ед.;

ZAZ - 28 ед.

Бывших в употреблении:

Mercedes-Benz - 31 ед.;

Van Hool - 10 ед.;

Renault - 8 ед.

Всего с начала года автобусный парк Украины пополнили 1651 автобус (-27% к аналогичному периоду 2023г.). Из них: новых – 938 ед. (-31%); б/у – 713 ед. (-19%).