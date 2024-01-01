В октябре рынок автобусов значительно просел

В октябре просел рынок автобусов
Посилання скопійовано!
По данным Укравтопром, в прошлом месяце украинский автопарк пополнили 236 автобусов (вкл. микроавтобусы). Это на 10% меньше, чем в прошлом году.
Читайте также: Школьные автобусы теперь заряжаются от солнечных панелей на крыше
Относительно сентября текущего года рынок уменьшился почти на 5%. Доля новой техники в этом объеме составила 57%, в прошлом году была 52%.
Чаще всего в октябре впервые регистрировали:
Новых:
- Etalon - 33 ед.;
- Ataman - 30 ед.;
- ZAZ - 28 ед.
Бывших в употреблении:
- Mercedes-Benz - 31 ед.;
- Van Hool - 10 ед.;
- Renault - 8 ед.
Всего с начала года автобусный парк Украины пополнили 1651 автобус (-27% к аналогичному периоду 2023г.). Из них: новых – 938 ед. (-31%); б/у – 713 ед. (-19%).