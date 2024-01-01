Школьные автобусы теперь заряжаются от солнечных панелей на крыше

Тестовый проект перевозчика, коммунального предприятия Con Edison и транспортного центра V2X охватывает 12 электрических школьных автобусов на солнечных батареях. Пассажирские машины новой генерации вышли на замену автобусам с дизельными моторами. Об этом говорится на сайте First Student.

Демонстрационный проект Smart Energy Hub из дюжины электрических школьных автобусов должен доказать экономические преимущества солнечной энергии. Панели на крыше вместе с солнечными батареями образуют систему генерации чистой энергии, в т.ч. ее хранения в аккумуляторах и систему доставки потребителям.

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Центром является V2X, который идет на шаг дальше, чем технология V2G от автомобиля к сети. Она включает в себя способность направлять электроэнергию туда, где это необходимо.

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В летние месяцы, когда автобусы простаивают и потребность города в энергии растет, Smart Energy Hub может увеличить мощность, производя дополнительную энергию для коммунального предприятия Con Edison. При необходимости Smart Energy Hub также способен поддерживать службы экстренной помощи и больницы, включая HVAC, электроэнергию и освещение.

Солнечный регион будет получать для школьных автобусов практически дармовую энергию. Фото: First Student

Благодаря использованию солнечных панелей и интегрированных технологий зарядки электрические школьные автобусы могут действовать как гигантские мобильные батареи, они способны накапливать и разряжать чистую энергию на другие объекты потребления, когда не используются для транспортировки. Своего рода это мощный повербанк для накопления солнечной энергии и дальнейшего энергоснабжения потребителей.

На видео можно увидеть, как работает демонстрационный проект Smart Energy Hub в Бруклине. Таким образом, кроме обеспечения здорового и чистого транспорта для детей, электрические школьные автобусы представляют возможность создать энергетическую устойчивость в общинах, что является критически важным перед лицом природных и других чрезвычайных ситуаций.

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Опыт проекта между First Student и Con Edison уже изучают другие штаты Америки: чистая и сравнительно копеечная энергия для школьных маршрутов в Бруклин стала примером для других.

Тем временем First Student взял на себя обязательство перевести все свои 30 000 дизельных школьных автобусов на электрические к 2035 году.